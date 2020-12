Wie zat er achter het stuur van de auto die de crash op de A2 veroorzaakte, waardoor Nieuwegeinse (20) om het leven kwam?

Doodzieke Marleen (26) beleeft kerst tussen hoop en vrees: ‘Ik smacht naar die operatie’

7:24 Ze maakt af en toe mijmerend een grote sprong in de tijd. Dan dwaalt ze af naar kerst 2021. Denkt ze verlangend aan ‘een betere Marleen’. Zonder pijn. Niet benauwd. Nu ligt ze nog steeds in haar verduisterde kamer in het centrum van Zutphen. Ze smacht naar een levensreddende operatie in Barcelona. Het geld heeft ze via crowdfunding bijna bij elkaar. Maar die cruciale operatie is vanwege corona nog steeds niet gepland.