Wie zijn die complotdenkers? ‘We kunnen beter wél naar ze luisteren’

Wie zijn de mensen die geloven dat de maanlanding in scène is gezet, klimaatverandering een broodjeaapverhaal betreft of dat er een elite bestaat die ritueel kinderen misbruikt? Socioloog Jaron Harambam raakte als tiener al gefascineerd door complottheorieën. ,,Ik keek altijd naar de Amerikaans sciencefictionserie The X-Files, over buitenaards leven, spionage en geheime overheidsoperaties: kan het waar zijn?, vroeg ik me dan af.’’ Door zijn Israëlische vader kwam hij in aanraking met complotten over het Israëlisch-Palestijnse conflict. En in de nasleep van de kredietcrisis ging hij zelf vragen stellen over ons geldsysteem. Zo kwam hij in contact met mensen die geloofden in uiteenlopende complotten. ,,Van amateurspeurders tot hoogleraren. Een fascinerende wereld voor een socioloog.’’