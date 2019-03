‘Wie zijn mond voorbijpraat over Koningsdag krijgt 25.000 euro boete’

Wie uit de school klapt over de voorbereidingen van de viering van Koningsdag in Amersfoort, kan tot 25.000 euro boete krijgen. Medewerkers van de gemeente en vrijwilligers die op 27 april langs de route van het koninklijk gezelschap staan, hebben van de gemeente moeten tekenen voor geheimhouding, meldt RTL Nieuws.

Zo moest de leider van een dansgezelschap dat een stukje uit Het zwanenmeer uitvoert, schriftelijk beloven informatie niet wereldkundig te maken. Opvallend is dat ook de ouders van kinderen die meedoen moesten tekenen. Volgens hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans van de Universiteit Leiden mag zo'n dwangsom helemaal niet.



Hij vindt het onwenselijk dat de gemeente Amersfoort dit doet en spreekt van bangmakerij. ,,Het is prima dat je als gemeente om discretie vraagt, maar om daar een boeteclausule aan te koppelen is buitenproportioneel. Het is schieten met een kanon op een mug'', aldus Voermans.

Niet geïnformeerd

De gemeenteraad en het gemeentebestuur van Amersfoort zijn niet geïnformeerd over de boete van 25.000 euro die de stad oplegt aan inwoners die uit de school klappen over de organisatie van Koningsdag. Dat blijkt uit een rondgang van RTV Utrecht. Coalitiepartij VVD noemt de dwangsom ‘buitenproportioneel’ en vindt dat die van tafel moet. De partij heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld.



,,Als dit geen 1 april grap is, is het een zeer kwalijke zaak. Dit kan toch niet? Je gaat toch geen kinderen bang maken met een boete van 25.000 euro, als ze per ongeluk aan een klasgenootje vertellen dat ze voor de koning mogen optreden”, zegt VVD-fractieleider Maarten Flikkema. Ook GroenLinks, dat net als de VVD in het gemeentebestuur zit, wil weten wat er precies is afgesproken en noemt de boete overdreven.

Zorgvuldig samenwerken

De gemeente noemt de hoogte van de boeteclausule ‘in lijn met wat normaal gesproken ook met bedrijven wordt afgesproken. De inhoud van de verklaring is niet geheim. Het is een bezegeling van de wil om zorgvuldig met elkaar samen te werken.’



De gemeente heeft RTL laten weten dat betrokkenen zal worden gevraagd of ze nog achter de inhoud van de geheimhoudingsverklaring staan. ,,Achteraf bezien is 25.000 euro voor sommige betrokkenen bij de route hoog'', aldus een gemeentewoordvoerder.

Route wel bekendgemaakt