Wijk geschokt door in brand steken Bredanaar: ‘Dit doe je een beest nog niet aan’

VIDEO/UpdateGer van Zundert, de 49-jarige man die om het leven kwam bij een gruwelijke aanslag in een Bredase garagebox, werd vanavond herdacht in Breda. Honderden mensen kwamen, evenals burgemeester Paul Depla. Aan de garagebox waar hij in brand werd gestoken hangt een geel spandoek: ‘Onbegrijpelijk is de daad. Onbegrijpelijk is het gemis. Maar wij laten zien dat in ons Ger er altijd is.’

Het is even voor negenen als honderden wijkbewoners zich in de Sparrenweg hebben verzameld. Velen leggen bloemen neer op de plek waar de schokkende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De sfeer is ingetogen. Er wordt op gedempte toon gepraat, sommigen laten hun tranen de vrije loop. Een luid applaus klinkt als familie en goede vrienden in een stoet aan komen lopen, met de vrouw van Ger, zijn moeder en zoon vooraan. Bij de garagebox blijven ze stilstaan, houden ze elkaar vast waarna tientallen aanwezigen hen omhelzen en condoleren. Ook burgemeester Paul Depla schudt de familie de hand.

Van Zundert overleed dinsdagochtend aan brandwonden, nadat hij maandagavond in brand werd gestoken in zijn garagebox in Breda. De Bredase wijk Tuinzigt is vaker het decor geweest van ernstige misdrijven. Een verdachte heeft zich bij de politie gemeld in de auto van het slachtoffer. Het gaat om de bij de politie bekende Janie H., die er voorlopig het zwijgen toe doet.

‘Niet te bevatten’

Onder de aanwezigen is Ankie, die goed bekend was met Ger en met hem en zijn vrouw en nog dertig andere wijkbewoners vele zomers op vakantie naar Spanje ging. “Het is niet te bevatten. Het spookt de hele dag door mijn hoofd. Je kunt dan wel een hekel aan iemand hebben, maar dit...dit doe je een beest nog niet aan.”

Ook Cor Boeren kende Ger van Zundert goed. “Ik heb hem zaterdag nog gesproken. Ger werd in de wijk op handen gedragen. Iedereen kon bij hem terecht, hij dacht eerst aan een ander en dan pas aan zichzelf. Het was een goed mens.”

Flügel

Rond kwart over negen deelt de vriendenclub van Van Zundert flesjes Flügel uit aan iedereen die dat wil. “Zijn favoriete drankje. Dan deed hij een dopje op zijn neus en zei hij proost”, houdt een van de vrienden het publiek voor en hij voegt de daad bij het woord.

Mart van Zundert staat met een doos Flügel in zijn handen. Hij is een neef van Ger, ‘maar eigenlijk ben ik veel meer een vriend’, zegt hij. “Dit zou hij zo hebben gewild, dat iedereen een flesje nam. Dat hij er niet meer is, die goede kerel, dat is niet uit te leggen. Wat ga ik hem missen.”

Tommy Dieckmann, vriend van de familie en initiatiefnemer van de herdenkingsbijeenkomst neemt kort het woord. Hij dankt de aanwezigen die ‘in groten getale’ zijn gekomen. “Om de familie een hart onder de riem te steken en te laten zien dat ze in deze strijd er niet alleen voor staan en Ger de groet geven die hij verdient, laten we nu wensballonnen op.”

Minuut stilte

Een feeëriek tafereel in de duisternis gevolgd door een minuut stilte. Dan klinkt een oorverdovend applaus en neemt Ramon, de zoon van Ger, het woord. ,,Heel veel dank aan allen die ons de afgelopen dagen hebben bijgestaan en de komende dagen ons bijstaan. Respect voor jullie allemaal.”

Bij het verlaten van de straat zegt een buurtbewoner over de Bredase wijk Tuinzigt: ,,In Tuinzigt gaat het er soms ruw aan toe, maar gebeurt er iets verschrikkelijk zoals nu, dan zijn we er voor elkaar. Dat zag je vanavond wel.”

Dat de 51-jarige Janie H. ooit nog eens in zijn criminele loopbaan gearresteerd zou worden, komt voor de jonge biografe Danique Pals niet als een verrassing. ‘Als hij denkt dat er sprake is van onrecht of onmacht, kan hij ontzettend boos en emotioneel worden. Op zo’n moment moet je echt geen ruzie met hem krijgen. Dan kan het goed mis gaan’. Pals maakte een biografie over Janie H. (51), de man die nu in verband wordt gebracht met de gruweldood van Ger van Zundert in Breda.

