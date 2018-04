Wijkagent gefrustreerd door beledigingen tijdens werk: En natuurlijk ligt het weer aan ons

Beveiligen met twee­staps­ve­ri­fi­ca­tie? Bij Ziggo kan het (nog) niet

13:51 Om te voorkomen dat je wachtwoord op straat komt te liggen, is het advies om regelmatig je wachtwoord aan te passen én een tweestapsverificatie in te stellen. Bij veel e-mailproviders is dat vrij gemakkelijk, maar niet bij allemaal. Ziggo blijkt de optie niet aan te bieden, tot frustratie van sommige klanten.