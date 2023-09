Wil je 100 worden? Dan moet je hier gaan wonen

In Nederland wonen 2572 mensen van 100 jaar of ouder. Vergeleken met andere Europese landen zijn dat er relatief weinig. In de provincie Zeeland wonen naar verhouding de meeste 100-plussers. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

In Zeeland zijn er per duizend 80-plussers 4,2 mensen van 100 jaar of ouder, daarna volgt Friesland met 4 100-plussers per duizend 80-plussers. In Limburg (2,2 per duizend 80-gplussers) en Noord-Brabant (2,4 per duizend 80-plussers) wonen de minste eeuwelingen.

De afgelopen decennia zag het CBS dat ieder jaar het aantal 100-plussers wat toeneemt. De verwachting is dat die trend doorzet. ,,Dat komt doordat er ten opzichte van eerdere generaties meer kinderen werden geboren en ouderen steeds langer leven’’, aldus het CBS. Het statistiekbureau voorspelt dat er in 2040 meer dan vijfduizend mensen van 100 jaar of ouder zijn. Dat zijn er nu nog 2572, en het overgrote deel van hen is vrouw: 2172.

In heel Nederland wonen per duizend 80-plussers drie mensen van 100 jaar of ouder. Dat is relatief weinig: ,,Nederland behoort tot de staart van de middenmoot’’, zegt het CBS. In Ierland wonen relatief gezien de meeste 100-plussers: 15,4 100-plussers per duizend 80-plussers. Ook Hongarije, Frankrijk en Griekenland scoren hoog. In Letland, Tsjechië, Roemenië, Kroatië en Bulgarije wonen de minste 100-plussers per duizend 80-plussers. In dat laatste land woont per duizend 80-plussers nog niet één 100-plusser.