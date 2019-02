Wilders-bedreiger is naam van tweede verdachte ‘vergeten’

LIVE TWITTERAl twee maanden is de politie op zoek naar een mysterieuze, tweede verdachte in de spraakmakende bedreigingszaak tegen PVV-leider Geert Wilders. Vandaag vertelde de hoofdverdachte, de Pakistaan Junaid I., voor de rechter dat hij diens naam ‘vergeten’ is. Volg het proces live via de tweets van verslaggever Cyril Rosman.

Junaid I. (26) wordt er door het Openbaar Ministerie van verdacht een aanslag te hebben willen plegen op Wilders of op het Nederlandse parlement. Hij reisde daarvoor in augustus vorig jaar speciaal vanuit Italië, waar hij woonde, via Frankrijk, naar Nederland. Er werd op dat moment in Pakistan fel gedemonstreerd tegen Wilders, omdat de PVV-leider een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed wilde houden in het gebouw van de Tweede Kamer.

Quote Verdachte had gruwelijke beelden op zijn telefoon. Onder andere van een onthoofd lichaam Officier van Justitie Simon Minks Junaid nam op 27 augustus een filmpje van zichzelf op in een döner-zaak op het centraal station van Den Haag. Daarin zei hij onder meer: ,,Op dit moment mijn enige doelwit is de belediger van Mohammed, met Gods wil zal ik die hond, die belediger, naar de hel sturen. Net zo lang ik leef, ik zal deze missie niet annuleren.’’ Hij plaatst de video openbaar op Facebook.



De politie wordt over de video getipt en pakt I. een dag later op. Tijdens een eerste rechtszitting tegen de Pakistaan, in november, meldde Justitie dat ze nog op zoek was naar een tweede persoon. Die was op camerabeelden tegelijk met I. op het station te zien.



Een paar weken later stelde Justitie dat deze persoon werd gezien als medeverdachte en werd zijn foto vertoond in Opsporing Verzocht. De twee leken samen te reizen. Tegen de politie wilde I. niets verklaren over deze persoon, bij de rechter wilde hij vanochtend iets meer kwijt. Hij vertelde dat hij die persoon aansprak buiten een moskee in Amsterdam omdat hij een plek zocht waar hij zichzelf kon wassen voor het gebed. De man, die volgens hem uit India kwam, noem hem toen mee naar een woning. Daar verbleef de Indiër bij zijn familie. Hij kon er zich wassen, maar mocht niet blijven slapen van de familieleden. Daarop is hij weer vertrokken. ,,Ik ben zijn naam vergeten.” Ook het adres wist hij niet meer. Justitie liet blijken ernstig aan dat verhaal te twijfelen.

I. vertelde wel meer dan tijdens de eerste zitting. Hij herhaalde dat hij naar alleen Nederland kwam om tegen Wilders te demonstreren. ,,Ik had een missie. Ik wilde de cartoonwedstrijd stoppen, maar wilde niemand doden.” Het Openbaar Ministerie vertelde in de rechtbank echter dat Junaid meerdere ‘gruwelijke, bewerkte foto's van Wilders op zijn telefoon had staan'. ,,Onder andere van een onthoofd lichaam, met de tekst: we will slaughter you, infidel.’’ Ook kreeg hij veel reacties op zijn facebook-filmpje van mensen die hem succes wensten. Hij antwoordde onder meer dat hij zich niet zou laten tegenhouden op zijn missie: ,,Als ik ga vliegen, dan ga ik vliegen.” Daarmee lijkt hij te duiden op de gevolgen van een aanslag.