Wilders: ‘Ik steek nog geen vingerkootje uit om dit kabinet te helpen’

Kom er bij Wilders niet mee aan dat de werkeloosheid nog nooit zo laag was. Dat de inkomstenbelasting verlaagd is. Of dat het ons land voor de wind gaat en we in december nog een recordbedrag uitgaven in de winkels.



De uitslag van een poll op de site van deze krant komt dichter bij de werkelijkheid, zegt hij. ,,In een paar uur tijd gaven tienduizenden mensen aan dat ze niet geloven dat ze erop vooruit gaan. Verbaast het echt dat het consumentenvertrouwen voor het eerst sinds jaren in de min is?’’



Uit alle berekeningen blijkt dat bijna alle Nederlanders er in koopkracht op vooruitgaan.

,,Allemaal rekenmodellen, geen mensen. Vraag het uw lezers. Gewone mensen merken dat ze elke maand tekort komen. Die zien dat ze misschien een tientje netto meer loon overhouden, maar dat ze veel meer kwijt zijn aan zorg, elektriciteit en boodschappen. Dat zijn echte zorgen.’’



Maar waarom zouden die berekeningen niet kloppen?

,,Zijn we een land geworden waarin we planbureaus boven mensen stellen? Blijkbaar vallen heel wat mensen niet in de malletjes van die rekenmodellen. Het is als peilingen in de politiek: het geeft hooguit een richting aan. Na afloop blijken ze de afgelopen jaren ook telkens niet te zijn waargemaakt en ook nu zal dat niet zo zijn. Niet gek dat mensen zeggen: ik vertrouw het niet meer!’’