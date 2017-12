Wilders kiest voor volstrekt onbekende Géza Hegedüs als lijsttrekker in Rotterdam

UpdateGeert Wilders heeft vanmorgen in Rotterdam-Zuid bekendgemaakt dat Géza Hegedüs (54), een ex-militair en 'geboren Rotterdammer' met Hongaarse roots die momenteel in Rotterdam-Noord woont, de lijsttrekker wordt voor de PVV bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart in Rotterdam. De bekendmaking gebeurde op hoek van de Slaghekstraat en de West-Varkenoordseweg, tegenover de Essalam Moskee.

Wilders zei vanmorgen: ,,De Essalam Moskee symboliseert hoe ver de islamisering is gegaan. Islamisering moet stoppen, Rotterdammers mogen zich geen vreemden voelen in eigen stad. Eerdmans heeft de islamisering toegestaan.''

Marjan Gonsalvez ex-Leefbaarlid is benoemd tot nummer twee van de Rotterdamse PVV-kandidatenlijst. ,,Ik ga goedmaken wat Leefbaar heeft verprutst'', aldus Gonsalvez.

Hegedüs

Géza Hegedüs – een veteraan die was uitgezonden op missies naar het Midden-Oosten - is een onbekende in de politiek. De van oorsprong Hongaarse Rotterdammer heeft ook weinig sporen achtergelaten op internet. Zijn Facebookprofiel staat vol met marcherende militairen en uit één reactie onder zijn naam op een juridische site blijkt zijn voorliefde voor de Nederlandse cultuur. Daar staat: ,,Waarom zou het discriminatie zijn als een etnische Nederlander zich ergert aan de gigantische en onafgebroken instroom van voornamelijk niet westerse immigranten in zijn eigen land? Dat dit niet meer geuit kan worden vanwege een opgelegde politiek correctheid is schandelijk!”

Verder heeft de eerste lijsttrekker van de PVV in Rotterdam zich in elk geval één keer gemengd in het publieke debat, met een ingezonden brief in NRC Next. Hij reageerde hier in 2006 op een discussie over een islamitische leraar die weigerde collega’s de hand te schudden. ,,Het moet maar eens afgelopen zijn met die knieval van de Nederlander”, vond hij. ,,Er is in dit land sprake van een zeer grote autochtone meerderheid met een eeuwenlange gezamenlijke geschiedenis en daaruit voortkomende cultuur.”

Hij vervolgt: ,,Het is te gek voor woorden, dat een minderheid de kans krijgt zich op allerlei manieren te onttrekken aan de heersende cultuur in dit land. Zeker als het publieke functies betreft, is dat uit den boze en mag het niet worden getolereerd.”

Datingsites

Verder duikt Hegedüs op op verschillende internationale datingsites, waar hij zocht naar een vrouw die in elk geval Engels spreekt en geen seksueel getinte berichten stuurt.

Hij was (of is) op zoek naar een evenbeeld van zichzelf. Hij schrijft: ,,Ik zoek iemand die bijna precies is als ik in alles, alleen dan is een levenslange vriendschap en een diepe verbinding mogelijk. Hoe meer je deelt (etniciteit, principes, kijk, interesses en cultuur), hoe dichter je spiritueel bij elkaar bent.”

Hegedüs omschrijft zijn interesses in rockmuziek, kunst, Russische literatuur en art-house films. Verder noemt hij God en Jezus de basis van zijn leven en zegt hij erg geïnteresseerd te zijn in politiek en een gezonde levensstijl. Hij had een schoonmaakbedrijf en eenmanszaak voor internetmarketing maar die zijn inmiddels niet meer actief.

Gonsalvez

De Rotterdamse Marjan Gonsalvez is een afvallige van de partij Leefbaar Rotterdam, waar zij als nevenfunctie ‘huishoudelijke hulp’ liet noteren. Ze staat bekend om haar uitgesproken karakter en vindt dat het Rotterdamse stadhuis een broertje dood heeft aan de mening en de belangen van bewoners.

Tot nu toe ontkende Gonsalvez bij hoog en laag betrokken te zijn bij de PVV. Vorige maand zei zij nog dat ze ‘zich helemaal niet meer met politiek bemoeide’. Ze wilde zich richten op het verzorgen van Spaanse asielhonden. Haar betrokkenheid bij de PVV noemde zij ‘roddels’. ,,Ik weet niet waar ze vandaan komen.”

Toch waren er voortekenen. Nog geen maand geleden zegde Gonsalvez haar lidmaatschap van Leefbaar Rotterdam op. Daarmee nam ze definitief afstand van de partij waarmee ze al ruim twee jaar overhoop lag.

Die conflicten ontstonden allemaal toen werd besloten een asielzoekerscentrum te bouwen in de Rotterdamse Beverwaard. Dat valt in het stadsdeel IJsselmonde, waar Gonsalvez vice-voorzitter was van de gebiedscommissie. Ze was mordicus tegen de komst van het azc.

De interne ruzie escaleerde, het stadhuis zette de complete gebiedscommissie zelfs op non-actief. Uiteindelijk zette Gonsalvez haar leidersfunctie opzij, en onlangs dus ook het lidmaatschap van Leefbaar Rotterdam.

Rustig

Op toegestroomde pers en aanwezige politie na, was het verder vanmorgen rustig tijdens de bekendmaking.

De politieke partij DENK kwam ook naar de verkiezingsbijeenkomst van de PVV. Zij hebben tijdens een ingelaste presentatie aangegeven zeker mee te doen in Rotterdam.

De plek waar de PVV haar kandidaten bekend maakte, is niet toevallig gekozen. Geert Wilders presenteerde zijn vertrouwelingen voor de Essalam moskee, een van de grootste islamitische gebedshuizen van Nederland, die volgens de blonde partijleider ‘zo snel mogelijk moet verdwijnen’.

Maar er zit méér tactiek achter. De moskee staat midden in Rotterdam-Zuid, de helft van de stad waar de PVV bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen veruit favoriet was in de meeste stembureaus.

Dat ook DENK ten tonele verscheen, is evenmin toeval. Die partij boekte eveneens enorme winst op Zuid. In slechts zeven stembureaus ‘op Zuid’ werd een andere partij dan PVV óf DENK de grootste.

Later op de dag wordt de hele kandidatenlijst bekendgemaakt.