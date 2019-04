‘Wilhelmus klinkt toch wél in Winterswijk tijdens inhalen bevrijdingsvuur’

video Pip­pi-ac­tie bijna klaar met ruim 36.000 euro op de teller

8:34 Fans van jeugdhelden Pippi, Tommie en Annika haalden de afgelopen maanden geld op voor de drie sterspelers van de wereldberoemde hitserie. De Nederlandse crowdfundingsactie loopt vanavond ten einde, maar doneren kan nog. Inger Nilsson, die Pippi speelde, is overdonderd door alle aandacht. ,,Het is fantastisch, echt geweldig”, vertelde ze vanochtend in De Ochtendshow to go.