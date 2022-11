Willem en Sander de eersten die molenaarsexamen mogen doen terwijl ze jonger zijn dan 18

met video ‘Man die medewerk­ster doodstak in kliniek Veldzicht werd verdacht van moord in Nigeria’

De man die in de tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug op 5 november een medewerkster doodstak en twee anderen medewerksters verwondde, werd in zijn geboorteland verdacht van tenminste één moord.

