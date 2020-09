Willem Engel deelt oproep: ‘Wees bereid om vanmiddag klappen te krijgen in Den Haag’

Viruswaarheid-voorman Willem Engel verspreidt een oproep om vanmiddag te gaan demonstreren bij het Binnenhof in Den Haag. Daarin worden aanhangers voorbereid op een gewelddadig treffen met de politie. ‘Wees bereid om klappen te krijgen’ staat in het bericht.

Engel heeft het bericht niet zelf geschreven, maar deelde het in een whatsappgroep van Viruswaarheid-aanhangers. In het bericht staat onder meer: ‘Alle troepen verzamelen’, ‘the storm is upon us’ en ‘dit is de laatste kans om ze met een bek vol tanden te laten staan (liggen)’.

Het bericht sluit af met twee Nederlandse vlaggen en ‘WWG1WGA’, (When we go one, we go all), de strijdkreet van volgers van de complottheorie QAnon. Zij geloven in een wereldwijd complot waarin de elite op grote schaal kinderen seksueel misbruikt.

Eerst ontkend

Engel stuurde het bericht gisteravond door in een whatsappgroep van actiegroep Viruswaarheid (voorheen Virus Waanzin) en schreef daar zelf bij dat mensen het wel mochten doorsturen, maar niet mochten posten. Vanochtend ontkende Engel in eerste instantie dat hij het bericht had verspreid. Daarna gaf hij alsnog toe de oproep te hebben doorgestuurd.

Maar, zei hij: ,,Ik heb het niet gelezen, het moet er doorheen zijn geglipt.” Engel zou ook niet achter de inhoud staan. Wel zei hij dat hij vanmiddag naar Den Haag zou gaan voor een interview. De actie is gepland om 11.55 uur.

De oproep om in actie te komen ging vanochtend ook rond op sociale media. De politie in Den Haag laat weten op de hoogte te zijn van het voornemen tot een actie op het Binnenhof. Deze zomer liepen demonstraties van virussceptici op het Malieveld uit op rellen.

Bekijk hieronder beelden van een eerder protest op het Malieveld.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.