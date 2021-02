Willem Engel: ‘Het volk heeft zijn vrijheid terug’

Zijn groep Viruswaarheid won vanmorgen een kort geding tegen de avondklok. Die maatregel moet van tafel, bepaalde de rechter in Den Haag.



De staat heeft een spoedzitting aangevraagd om de avondklok in elk geval voorlopig in stand te houden, maar Engel is ervan overtuigd dat de avondklok definitief van de baan is. ,,Ik denk dat het hek van de dam is. Het draagvlak voor de maatregel is laag. De uitspraak van de rechter is compleet en zorgvuldig. Wat valt er tegenin te brengen? De avondklok is niet afgewezen op een technische fout, het mag gewoon niet’’, aldus de voorman van Viruswaarheid.



Tegen NPO Radio 1 zei Engel eerder ook dat ‘het regime’, zoals hij de overheid noemt, in hoger beroep kansloos is. ,,Of het moet gaan zoals in Tsjechië, waar de premier als in een dictatuur de lockdown heeft gehandhaafd. Dat kan, maar dat zou een escalerende keuze zijn.’’