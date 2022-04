Willem Engel opnieuw aangehouden, dinsdag voor de rechter

De rechtbank in Rotterdam oordeelt dinsdag of Engel in voorarrest blijft. Hij is na zijn aanhouding overgebracht naar een politiebureau in Dordrecht, zegt zijn medestander, jurist Jeroen Pols.



Engel zou zondagmiddag speechen tijdens een demonstratie in het centrum van Nijmegen. De organisatie meldde aan het begin van de middag dat Engel op de snelweg zou zijn klemgereden en aangehouden. In een filmpje dat zijn vriendin op Facebook heeft gezet, valt te zien hoe een politiebusje het stel van de weg af begeleidt. Michel Reijinga, voorman van Nederland in Verzet, noemt het een ‘zwarte dag voor Nederland’.

Zaterdag was er al sprake van dat Engel mogelijk de voorwaarden had geschonden waaronder hij na zijn arrestatie op vrije voeten kwam. Zijn voorarrest werd woensdag na twee weken geschorst, onder meer onder de voorwaarde ‘dat hij zich onthoudt van uitingen op sociale media’.

Vrijdagavond zond YouTube-kanaal Café Weltschmerz een gesprek met Engel en jurist Jeroen Pols uit. Dat is ook nu nog te zien op de website. Hierin praat Engel onder meer over zijn arrestatie en de lopende rechtszaken tegen hem.

Vandaag zou Engel een toespraak geven tijdens een coronaprotest in Nijmegen. Daar zijn vandaag enkele honderden tegenstanders van het coronabeleid bijeen. De organisatie van de bijeenkomst meldde het de toehoorders: ,,Hij is opgepakt. Hij is onderweg hierheen van de snelweg afgehaald.” Aanwezigen in Nijmegen hebben spandoeken bij zich met onder meer de tekst ‘stop de lockdown'.

‘Overdreven’

De advocaat van Willem Engel, Michael Ruperti, noemt de arrestatie ‘overdreven’. Volgens hem is de voorwaarde voor zijn vrijlating veel te onduidelijk. Hij mag zich niet uitlaten op sociale media, maar dat is volgens de advocaat wel heel ruim geformuleerd. ,,Waar ligt dan de grens? Bij zijn eigen sociale media-kanalen? Maar wat als iemand anders hem filmt en dat online zet? Schendt hij dan ook de voorwaarde? Daar is geen duidelijkheid over.”

Ruperti heeft vorige week al beroep aangetekend tegen voorwaarde voor zijn vrijlating zoals die nu is geformuleerd, maar dat moet nog worden behandeld. ,,We hebben eind vorige week meermaals geprobeerd met de officier van justitie in contact te komen. Juist om meer duidelijkheid te verkrijgen. Dat is niet gelukt. Ik vind het overdreven om hem dan nu aan te houden, terwijl de beroepszaak tegen de voorwaarde nog loopt.”

Opruiende berichten

Engel wordt ervan verdacht een lange periode - tussen juni 2020 en december 2021 - ‘opruiende coronagerelateerde berichten’ te hebben geplaatst op sociale media. ,,Deze berichten hebben ertoe geleid dat andere mensen strafbare feiten hebben gepleegd of daartoe zijn aangezet”, aldus het OM eerder. Het is nog niet duidelijk wanneer hij in deze zaak voor de rechter moet verschijnen.

Los hiervan moet hij op 13 juni naar de rechtbank voor het negeren van een bevel van de politie tijdens een demonstratie in Den Haag, op 10 oktober 2020 en opruiing via Facebook. Hij riep volgens het OM in een livestream op om agenten te arresteren middels een burgerarrest.

