Willem Holleeder definitief levenslang de cel in

Volgens het hof heeft Holleeder ‘gewetenloos beschikt over leven en dood’. Vele echtgenotes, partners en kinderen zijn leed en verdriet toegebracht. Hun leed is onherstelbaar en hun gemis blijft. ,,Verdachte heeft verschrikkelijke keuzes gemaakt, om bezittingen af te nemen of om te voorkomen dat slachtoffers met de politie zouden praten. Het is opvallend met drie slachtoffers bevriend is geweest. Dat hebben zij met de dood moeten bekopen,” aldus het hof.