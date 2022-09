Wim verkocht zelfdodingspoeder aan meer dan 100 mensen: ‘Ik heb het integer gedaan’

update/met video A6 weer open na grote stroomsto­ring Flevoland, maar treinver­keer ligt plat

Een grote stroomstoring zorgt in Flevoland en een deel van de Veluwe voor veel problemen. Verschillende wegen - waaronder de snelweg A6 - waren afgesloten en verschillende sluizen en bruggen zijn buiten werking. Nog steeds rijden er geen treinen. De oorzaak is kortsluiting en brand in een stroomstation in Dronten.

2 september