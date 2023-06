Wims uitvinding won het van de verwarmde kaasschaaf en ligt straks in álle Europese Action-winkels

Grote winnaar

‘Zoals jullie weten, kwasten worden hard en je kunt ze niet meer gebruiken’, sprak de Harmelaar de jury toe. ‘Met mijn systeem kun je altijd direct verder met schilderen, je kunt verschillende kleuren in een pot bewaren en je hebt geen chemisch afval.’ Zijn product viel in de smaak.

‘Als retailer kijken we naar het idee dat relevant is voor Europa, waar we de meeste mensen in Europa blij mee kunnen maken en wat op een duurzame manier gerealiseerd kan worden’, sprak jurylid én hoofd inkoop bij Action Jasper Schilder zaterdagavond op de buis. De Harmelaar is de grote winnaar. Hij kan zijn eigen product in de schappen van alle Action-filialen van Europa gaan bewonderen.