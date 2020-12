Winkeliers vrezen 'gigantische strop' door lockdown: ‘In één klap honderdduizenden mensen thuis’

‘Onschuldig vuurwerk’ maakt eind aan leven van 13-jarig paard: ‘Laat dit een waarschu­wing zijn’

11 december Een onschuldig lijkende grondbloem die vorige week maandag voor de benen van een paard in Eemnes uit elkaar spatte, had desastreuze gevolgen voor het dier. ,,Ik wil ouders van kinderen waarschuwen. Gooi nooit vuurwerk naar dieren of mensen.”