‘Winkels een maand dicht? Dat wordt een gigantische strop’

Natascha was kansloos toen auto door rood reed, familie smeekt dader niet langer te zwijgen

13 december Op nieuwjaarsdag 2020 wordt de 47-jarige Natascha aangereden op ’t Goyplein in Utrecht. Ze overlijdt 18 dagen later. Van de dader ontbreekt ieder spoor. Haar familie wil weten wie er verantwoordelijk is voor haar dood. ,,Iemand op de wereld staat elke dag op met de gedachte dat-ie het antwoord heeft op de vragen die wij hebben. Geef ons als-je-blieft duidelijkheid.’’