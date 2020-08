Winkeltje van Isa (12), Mares (10) en Madelief (7) overhoop gehaald - maar zusjes laten zich niet kisten

Om verdere rottigheid te voorkomen, heeft de familie De Regt besloten de vriezer weg te halen uit de tot winkeltje omgetoverde vogelkijkhut op de West Zeedijk bij Colijnsplaat. ,,Wij wonen onderaan de dijk. Met haspels hadden we ervoor gezorgd dat er stroom was in het huisje, maar daardoor kon de deur niet meer op slot”, legt Isa (12) uit. De vriezer staat nu voorlopig thuis. Dat betekent dat zelfbediening er voorlopig niet meer bij is. ,,Maar we verkopen nog wel ijsjes”, vertelt Mares (10) wijzend op de zelfgemaakte ijskaart op de deur. ,,Als we er zijn, kunnen mensen hun bestelling opgeven en dan gaan we de ijsjes thuis halen.”