Winnaars Staatsloterij laten drie Mini’s staan

De drie Mini's zijn gevallen op lotnummers gekocht in Echt, Simpelveld en Nijkerk. In die laatste plaats zocht de Staatsloterij in december samen met een supermarkt de publiciteit om alsnog de winnaar te achterhalen. Met een speaker op het dak werd vorige maand rondgereden in Nijkerk. ,,Beste Nijkerkers, kijk allemaal goed in uw lades en kasten, check alle hoeken en gaten van uw huis en controleer uw portemonnee. Deze Mini is misschien wel van u. Afgelopen jaar gewonnen met een staatslot, verkocht in deze Albert Heijn. We zoeken de eigenaar,’’ klonk het.

De bedrijfsleider van de supermarkt waar het lot werd verkocht vertelt dat veel klanten de afgelopen weken navraag deden of de winnaar zich al heeft gemeld. ,,Het was het gesprek van Nijkerk’’, lacht Jan Vlijm. Helaas heeft de massale publiciteit niet geleid tot de winnaar. ,,Het heeft in meerdere kranten gestaan. Ik ben op meerdere radiostations en in televisie-uitzendingen geweest. Aan mij heeft het niet gelegen’’, reageert de bedrijfsleider twee dagen na het verlopen van de prijs.

Schoolplein

In het Limburgse Echt en Simpelveld werd ook de publiciteit gezocht om de winnaars van twee gewonnen Mini’s op te sporen. Daar meldde zich ook niemand om de gewonnen prijs te innen. ,,De publiciteit zoeken is vaak succesvol. Bij de bakker en op het schoolplein wordt er dan over gesproken en je ziet dat mensen toch nog keukenlades en nachtkastjes opentrekken. In negen van de tien gevallen melden de winnaars zich dan alsnog, maar deze keer is dat helaas niet gelukt’’, reageert Staatsloterij-woordvoerder Bert van Plateringen.

Mini's nu naar goede doel