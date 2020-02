Winter of niet: tweeling Hidde en Ties (11) uit Bunnik draagt al bijna vier jaar lang een korte broek

De twee broers begonnen hun uitdaging in april 2016. En nu, bijna vier jaar later lopen ze nog altijd onafgebroken in een korte broek. Ja, ook in de winter wordt er een korte broek gedragen, evenals in de regen. Het weertype maakt niet uit. ,,We hebben het ook niet koud meer in een korte broek”, zegt Ties. ,,Dat was in het begin wel even anders. Maar moeilijk is het nooit echt geweest.”



Het was dus even wennen in het begin, niet alleen aan de temperatuur. ,,Eerst keken vriendjes ons wel even raar aan”, zegt Hidde. ,,Vooral toen we in de winter in korte broek op school kwamen.” Mats Leussink is sinds groep 1 bevriend met de tweeling en vindt het juist typisch iets voor de tweeling om in korte broek te lopen. ,,Ze houden ervan zichzelf uit te dagen”, vertelt hij. Zelf peinst hij er niet over om hun voorbeeld te volgen. ,,Dat zou mijn moeder niet goed vinden, denk ik.”