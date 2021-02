Winterfans opgelet! Zó lang kun jij in Nederland sowieso nog genieten van de sneeuwpret

videoMet temperaturen van twintig graden (!) onder nul is deze februarimaand voor winterfans niets minder dan legendarisch. Sinds 2012 is het niet zo koud geweest in Nederland. Wie hoopt op de terugkeer van groene velden en ontdooide plassen moet nog even geduld hebben, want de vorst houdt nog zéker tot en met zondag aan. Pas na het weekend lijkt de dooi er in te komen, maar ook dan blijven de sneeuw en het natuurijs nog zeker een paar dagen liggen, verwacht Weerplaza .

Ook in het aankomende weekend wordt Nederland weer wakker in een prachtig, winters landschap. De nachten verlopen opnieuw bitterkoud, op sommige plekken kan het kwik zelfs tot -20 graden dalen. De ijsvloer groeit hierdoor aan tot een dikte van zo’n 15 centimeter en daardoor kan er ook op de grotere plassen worden geschaatst.

Wat is jouw favoriete schaatsplek?



Vertel dat onderaan dit artikel. Gebruik alsjeblieft je volledige naam, want je bijdrage kan ook worden gebruikt voor een artikel in de krant.

Wisselende kwaliteit

De vorming van het ijs gaat de komende dagen razendsnel, merkt Weerplaza. Wel is de kwaliteit van het ijs heel wisselend, vaak als gevolg van de wind en sneeuw. Op veel plekken in Nederland kun je goed schaatsen, maar op de ondiepere plekken, zoals boven Zaandam, is de kwaliteit van het ijs ‘echt belabberd’, zegt weerman Alfred Snoek van Weerplaza. ,,Dat heeft te maken met wind en sneeuw, maar ook door zand dat in het water en in het ijs terecht is gekomen. Het is nog maar de vraag of hier geschaatst kan worden.”

Toch kan er op steeds meer plekken in Nederland veilig worden geschaatst, zeker in het weekend. Pas vanaf maandag is de kans groot dat het gaat dooien. ,,Dat komt omdat er een zachtere lucht vanuit het zuidwesten onderweg is”, zegt weerman Wouter van Bernebeek. In dat geval komt de temperatuur zowel overdag als ’s nachts boven het vriespunt uit. ,,Het is alleen nog onzeker of die zachte lucht verder het land in trekt. Het kan goed zijn dat het noorden van het land ook ná het weekend erg koud blijft. De modellen daarover lopen nog uiteen.”

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Liefhebbers van schaatsen en sneeuwballengevechten hoeven zich voorlopig nog geen zorgen te maken, want ook na de dooi blijft de sneeuw en het natuurijs nog ‘zeker een paar dagen liggen’, verwacht Van Bernebeek. ,,Dat komt omdat er op de sneeuw een flinke ijslaag is verschenen. Hierdoor blijft de sneeuw ook tijdens de dooi nog wel even liggen. De sneeuwduinen en de sneeuwresten hebben echt wel een paar dagen nodig om helemaal te verdwijnen. En dat geldt ook voor het natuurijs. Dat blijft mogelijk zelfs nog langer liggen.”

Weersverwachting

Maandag blijft het droog en is er een afwisseling van wolkenvelden en zon. Het kwik komt in de middag enkele uren boven nul uit, maar in het noorden blijft het mogelijk dus nog koud. Een dag later draait de wind verder naar het zuiden en ontstaan er waarschijnlijk grote verschillen tussen het zuidwesten en noordoosten van Nederland. Mogelijk komt de temperatuur in Zeeland en Limburg uit op 6 of 7 graden, in het noorden blijft het kwik wellicht opnieuw rond het vriespunt.

Aan het weerbeeld verandert weinig. ,,We blijven rond de scheiding tussen zeer koude lucht boven Midden-Europa en zachte oceaanlucht liggen”, constateert Van Bernebeek. ,,De wind blijft waaien uit een zuid- tot zuidoostelijke richting, maar daarmee wordt waarschijnlijk niet direct veel zachtere lucht aangevoerd.”

‘Wilde dieren moeten zichzelf redden bij strenge kou’ Wilde dieren in de natuur moeten zichzelf redden nu er veel sneeuw ligt en er strenge vorst is voorspeld. Dieren passen zich goed aan barre omstandigheden aan en bovendien hoort het bij de winter dat er ook zwakkere beesten doodgaan. Het is wel belangrijk dat herten, reeën, zwijnen en kleiner wild niet opgejaagd worden zodat ze hun energie kunnen sparen om te overleven, zeggen natuurbeheerders Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten vandaag. De natuurbeheerders doen een dringend beroep op de vele bezoekers aan natuurgebieden om rustgebieden te respecteren en honden aan de lijn te houden. ,,Wild heeft nu echt geen energie over om een sprintje te trekken voor een loslopende hond. Het wild staat in de overlevingsstand. Desondanks krijgen we de laatste dagen opvallend veel meldingen van reeën, hazen en schapen die door een hond zijn gegrepen”, zegt een woordvoerder van Natuurmonumenten. ,,Boswachters worden er echt wel eens moedeloos van.”

Bekijk hieronder al onze video’s over het winterweer in Nederland:

Volledig scherm Kinderen en jongeren schaatsen op de ijsbaan in het Utrechtse Doorn, die is opengegaan na een nacht hard werken door vrijwilligers. Vanwege de coronamaatregelen mogen alleen kinderen van leden het ijs op. © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.