Winterse buien boven ons land: code geel voor gladheid wordt uitgebreid naar bijna het hele land

Het is wederom een koude en winterse nacht geweest, met her en der wat buien. Ze brachten in het noorden van het land winterse neerslag in de vorm van sneeuw. De buien hebben in onder meer de regio's Haarlem-Amsterdam en Den Haag-Rotterdam voor ijzel gezorgd. Donderdagochtend kan het in het westen en noorden glad zijn, waarschuwt het KNMI.