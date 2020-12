Winterse verrassing op komst

Tot en met woensdag is van winterweer in ons land absoluut geen sprake. Het is bewolkt en regenachtig. Op sommige plaatsen valt zelfs een behoorlijke plens regenwater. Ook is het erg zacht. In de zuidelijke helft van het land is het tot en met donderdagochtend 11 tot lokaal 14 graden. Zowel overdag als ‘s nachts. Snoek: ,,Donderdag draait de wind naar het noorden en stroomt koudere lucht uit over West-Europa. Als in de nacht naar vrijdag dan een belletje met extra koude en ook vrij vochtige lucht over ons land trekt, wordt het spannend.”



In de nacht naar Eerste Kerstdag valt er naar verwachting een aantal buien. ,,In de kustprovincies gaat het om een paar regen- en hagelbuien, in het binnenland ligt de vorstgrens net wat lager (zo rond 500 meter) en als er dan een bui voorbij komt, kunnen de sneeuwvlokken de val tot het aardoppervlak net overleven”, zegt Snoek. ,,Hoe hoger je zit, hoe groter de kans op de vorming van een heel dun (onderbroken) sneeuwlaagje. Favoriet in deze situatie voor een beetje sneeuw zijn de hoge delen van de Veluwe, de stuwwallen nabij Nijmegen en natuurlijk het zuiden van Limburg.”