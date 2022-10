Wintertijd vannacht ingegaan, klok van Teletekst-app toont oude tijd door storing

De app van Teletekst zou last hebben van een storing waardoor de wintertijd niet is doorgevoerd. ‘Er wordt aan een oplossing gewerkt’, is te lezen in de app. Op de tv is de tijd op Teletekst wel versprongen naar de wintertijd.



Door de wintertijd is het ‘s ochtends eerder licht en ‘s avonds eerder donker. De wintertijd is officieel de standaardtijd. De zomertijd gaat in 2023 in het laatste weekend van maart weer in. De zomertijd is ingesteld om de uren dat het licht is in de zomermaanden beter te benutten. Zo zou het elektriciteit besparen, omdat het ‘s avonds een uur langer licht blijft.