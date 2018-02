Winterweer heeft ons land bereikt

Handschoenen en een dikke sjaal zijn in elk geval onmisbaar komende week. ,,We krijgen voor het eerst echt vrieskou in ons land en dat gaan we goed voelen. Vooral na afgelopen maand, die zeer zacht was voor de tijd van het jaar.”



Dit weekend is het overigens relatief rustig. ,,Vandaag is het koud, maar zijn er ook zonnige perioden en blijft het droog. Op enkele plekken is gisterennacht sneeuw gevallen en in Emmen was het eventjes winterwonderland. Vannacht vriest het licht en in de middag ligt de temperatuur rond of een paar graden boven het vriespunt.”



Na volgende week stijgt de temperatuur weer volgens Severin. ,,Het wordt overdag rond de vijf graden. Van schaatsweer zal dan zeker geen sprake meer zijn.”