‘Witte jas’ moet ouders en leraren overtuigen dat scholen weer open kunnen

update/ video Flinke natuurbran­den in Brabant, Limburg en Overijssel

20:02 In Nationaal Park de Meinweg in Herkenbosch, vlak bij Roermond, is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken in een bos- en heidegebied. De brandweer sloeg groot alarm en bestrijdt de vuurzee met groot materieel. Ook in natuurgebied Mariapeel bij Deurne, Noord-Brabant, woedt een natuurbrand. De omvang van het gebied dat in brand staat is nog niet bekend. Rookwolken zijn tot in de verre omtrek zichtbaar.