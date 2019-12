Witte kerst? Vergeet het maar, het lijkt wel lente

Afgezien van bewolking en een beetje regen, zit een witte kerst er ook dit jaar niet in. De temperatuur stijgt in aanloop naar de feestdagen tot waarden die eerder bij de maand april horen dan bij december. Mogelijk laat zelfs de zon zich even zien. Donderdag wordt het tussen de 11 en 16 graden, vrijdag is het 11 tot 14 graden. In het weekend wordt het iets kouder, met maxima van 8 tot 10 graden. Het gaat regenen en ook waait het stevig. Tijdens Kerstmis kan, zo weten de deskundigen van Weerplaza , het maximaal een graadje of acht worden.

Warmer dan normaal

De wind draait tijdens de kerstdagen naar het westen en er is kans op een waterig zonnetje en wat spetters. Na de feestelijkheden lijkt zich boven centraal Europa een hogedrukgebied op te bouwen, waardoor de kans op regen afneemt. Bij helder weer gaat overdag de temperatuur omhoog, maar is nachtvorst mogelijk.



De laatste witte kerst in Nederland was in 2010. Toen lag op veel plaatsen in ons land een witte deken. In Limburg zelfs op plekken meer dan 30 centimeter.De afgelopen jaren was het tijdens kerst telkens warmer dan normaal. Op Tweede Kerstdag in 2015 liep de temperatuur in De Bilt op naar 14.4 graden.