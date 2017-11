Witte paard van iconische foto dood

Zoon zoekt verdwenen vader: 'Ik wil hem vertellen dat ik hem vergeef'

19:51 Hij was nog maar een jochie van acht jaar oud toen zijn vader verdween. Nu dertien jaar later blijkt dat Michael Valkenberg (21) uit Zaandijk zijn vader nog niet heeft opgegeven. De zoekactie naar zijn eigen verleden en mogelijk een nieuw heden bracht hem het afgelopen weekeinde naar dorpskroegjes in Noord-Frankrijk.