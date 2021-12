Witte vlokken in het oosten van het land, ‘sneeuwdekje’ verwacht van paar centimeter

De zon heeft het vandaag moeilijk. Tegen de avond bereikt een neerslaggebied het westen en die zone breidt zich gedurende avond oostwaarts uit. Eerst valt enige tijd regen, maar met uitzondering van de kustgebieden gaat de regen al snel over in (natte) sneeuw. ,,In de oostelijke helft kan zich een sneeuwdekje vormen. Zodra het droog wordt loopt het kwik weer wat op en zal de sneeuw smelten”, zegt Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Voor vanavond is code geel ingesteld. Vooral in Gelderland en Overijssel kan het glad worden.

Dinsdag wordt het overdag een graad of vijf. In de nacht naar woensdag valt er opnieuw neerslag, wat in het oosten sneeuw zou kunnen zijn. Woensdag verloopt verder vrij droog. Ook de dagen erop wordt er niet veel nattigheid verwacht, al is hier en daar winterse neerslag mogelijk. Wel kan het ‘s nachts flink afkoelen en een paar graden gaan vriezen. Dat kan aan het eind van de week voor gladheid zorgen.

Na het weekend wordt het waarschijnlijk een stuk zachter en kan het zelfs een graad of 11 worden. Dat zegt volgens Van Bernebeek nog weinig over de verwachting voor kerst. ,,Dat is echt nog te vroeg. Zoals we dan zeggen: het kan vriezen, het kan dooien.”

Winterkou

Ondanks dat de novembermaand in het noorden van Europa aan de milde kant was, wist eind november een portie zeer koude lucht vanaf de Noordpool zich uit te spreiden over de Scandinavische landen. Het gevolg was dat eind vorige maand opeens zeer lage temperaturen werden gemeten, aldus Weerplaza.



Volledig scherm Sneeuw zorgde donderdag voor het eerst deze december voor gladde wegen en trottoirs. © ANP

