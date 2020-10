Witwasonderzoek: drugsgeld geïnvesteerd in Afrika en diamanten, arrestaties in Brabant

Meer dan 330 medewerkers van opsporingsdiensten zijn aanwezig op 19 verschillende locaties in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Er is beslag gelegd op onroerend goed en bankrekeningen in binnen- en buitenland. Het geld zou verdiend zijn met hennep- en cocaïnehandel. De organisatie zou het geld vervolgens via bedrijven witwassen, zodat drugsverdachten het daarna konden besteden in de bovenwereld. Hoeveel geld er is witgewassen is onderwerp van onderzoek, maar het gaat vermoedelijk om vele tientallen miljoenen euro’s.

Diplomatieke paspoorten

De verdachten hebben in Brussel een zogeheten Mission Économique opgericht. Hierdoor konden zij investeren in projecten in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR), maar ook in zeer omvangrijke transacties in goud en diamanten. De verdachten hadden diplomatieke paspoorten van de CAR. Hierdoor konden zij hun handel en ook gelden vermoedelijk verplaatsen via diplomatieke postkanalen.



Het onderzoek startte al in 2017. In een groot aantal strafrechtelijke onderzoeken doken meer dan eens de namen van twee mannen (39 en 42 jaar) uit Geldrop en Veldhoven op. Ze zouden zich bezighouden met het witwassen van crimineel geld, dat verdiend zou zijn met de handel in drugs. Reden voor het Openbaar Ministerie (OM) om verder onderzoek te doen naar de handel en wandel van het tweetal. In de loop van onderzoek Vladimir kwamen onder meer twee andere mannen (40 en 30 jaar) uit Nuenen en Geldrop en een vrouw (60 jaar) uit de gemeente Echt-Susteren als verdachte naar voren. Zij zijn vandaag allemaal aangehouden.



Later in de ochtend werd ook de 39-jarige man uit Eindhoven aangehouden bij een doorzoeking in zijn huis. Daar vond de politie een vuurwapen, hennep, geldtelmachines en contant geld.