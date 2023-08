Woede om claim tabaksindustrie over miljarden gedumpte peuken: ‘Komt door rookverbod in horeca’

Jaarlijks belanden tot wel 7,1 miljard sigarettenfilters op straat in Nederland, zo meldt deze site donderdag. Dat is een groot probleem voor mensen en dieren, erkent het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ,,Het straatbeeld wordt erdoor vervuild en de natuur wordt erdoor verontreinigd”, zegt een woordvoerder. Volgens de tabakslobby is de overheid hier echter deels verantwoordelijk voor. ,,Deze problematiek is drastisch toegenomen sinds het moment dat de roker niet meer mag roken in openbare ruimtes, de werkplek en in de horeca. Tijdens de zomer wordt deze trend vanzelfsprekend nog eens versterkt”, zegt Arnoud Ongerboer de Visser, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten.

Als een tang op een varken

Milieuorganisaties denken hier héél anders over. ,,Hoe meer rookvrije plekken, hoe meer mensen worden gestimuleerd om te stoppen en hoe kleiner de kans dat kinderen beginnen met roken”, stelt Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. ,,Nog steeds beginnen wekelijks honderden kinderen met roken. We willen hen beschermen tegen de weerzinwekkende tactieken van de tabaksindustrie. Dat er meer sigarettenpeuken in de natuur terechtkomen betekent dat er snel voorlichting moet komen om mensen duidelijk te maken dat dit schadelijk en vervuilend is.”

Na het invoeren van de plaatselijke rookverboden zijn er volgens tabaksfabrikanten te weinig openbare faciliteiten geplaatst waarin de roker zijn of haar peuk kan weggooien, zoals asbaktegels. ,,Dit slaat natuurlijk als een tang op een varken”, stelt Searious Business, gericht op het voorkomen van plastic in de oceaan. Sigarettenpeuken staan volgens de organisatie al jaren bovenaan de top 10 van strandafval in Europa en wereldwijd. ,,Deze reactie lijkt te komen van een uitstervende industrie en ligt mijlenver af van het nemen van producentenverantwoordelijkheid.”

Poll Wie betrapt wordt op het weggooien van zijn sigaret verdient een boete Ja, zonder waarschuwing

Nee, dit gaat te ver Wie betrapt wordt op het weggooien van zijn sigaret verdient een boete Ja, zonder waarschuwing (80%)

Nee, dit gaat te ver (20%)

Verbod op filter

Het kabinet onderzoekt een verbod op het omstreden sigarettenfilter, dat volledig bestaat uit plastic. De tabakslobby vindt zo'n verbod te ver gaan. ,,Filters zorgen ervoor dat sigaretten voldoen aan de wettelijke vereisten over de toegestane teer-, nicotine- en koolmonoxide gehalten”, zegt Ongerboer de Visser. Een alternatief voor het filter blijft volgens hem bovendien uit. ,,Volgens de Europese richtlijn moet de regering innovatie echter blijven aanmoedigen en bevorderen, terwijl fabrikanten doorgaan met hun inspanningen in de ontwikkeling van geschikte alternatieven die in de natuur afbreekbaar zijn”, stelt de voorzitter. Een verbod op het filter kan daarnaast een groei in de grensverkopen of illegale handel veroorzaken, vreest Ongerboer de Visser.

Voor veel rokers is het weggooien van een peuk op de grond sociaal geaccepteerd, blijkt ook uit onderzoek van CE Delft. Deze gewoonte wordt volgens de onderzoekers in stand gehouden ‘omdat iedereen het doet’. Daarnaast blijkt ook dat veel rokers peuken niet beschouwen als zwerfafval. Peuken worden als ‘te klein’ gezien om beschouwd te worden als zwerfafval, en mensen die dit inderdaad zo zien zijn ook meer geneigd de peuken op de grond te gooien. Andere oorzaken zijn beperkte of ongeschikte voorzieningen. ‘Vaak speelt het een rol dat men verder dan 17 meter moet lopen voor een prullenbak’, aldus de studie.

Zwerfafval by design

Het valt de overheid te verwijten dat er in structurele zin niets is gedaan aan bewustwording, stelt Ongerboer de Visser. ,,Vroeger werkte Japan Tobacco International samen met kustgemeentes om de rokers ervan te overtuigen dat zij bewust met hun peuken moeten omgaan. De resultaten hiervan waren goed. Jammer genoeg worden deze initiatieven niet meer ondernomen door met name onterechte druk van anti-rookorganisaties”, stelt Ongerboer de Visser.

Recyling Netwerk Benelux stelt dat voor de beweringen van Ongerboer de Visser ieder bewijs ontbreekt. ,,Het weggooien heeft natuurlijk niet te maken met een rookverbod in horeca of iets dergelijks. Het weggooien van een peuk heeft te maken met dat een peuk een product is waarvan je direct af wilt en de tabaksindustrie heeft dat tot dusver nooit als een probleem gezien of proberen op te lossen. De peuk is als het ware ‘zwerfafval by design’.” Stichting de Noordzee reageert eveneens verbaasd.. ,,Wat een kinderachtig argument”, zegt voorzitter Wytske Postma over het statement van de tabakslobby. ,,Ik stond net bij het schoolplein van mijn dochter. Daar wemelt het van de sigarettenpeuken op straat. Dat is echt niet omdat mensen niet mogen roken in de kroeg. Het wordt tijd dat tabaksfabrikanten hun verantwoordelijkheid nemen.”

Statiegeld op peuk?

Gemeenten zijn formeel verantwoordelijk voor het opruimen van peuken. Dit betalen zij uit een fonds dat door de fabrikanten van plastic verpakkingen wordt gevuld. D66 wil dat de tabaksindustrie hierin nóg meer haar verantwoordelijkheid neemt. ,,Zij moeten gaan meebetalen aan dit fonds om peukenafval op te ruimen, zodat bijvoorbeeld kinderen op een schone straat kunnen spelen”, zegt Kamerlid Kiki Hagen. Dat gebeurt al sinds begin dit jaar, maar Hagen vindt dat producenten nog meer kunnen doen. ,,Je sigaret op de grond uitmaken en daar laten liggen is net als een plastic verpakking op straat gooien”, stelt Hagen. ,,Dat brengt schade toe aan rivieren, planten en dieren.” De SGP pleit op haar beurt voor een verbod op rookwaren in supermarkten. ,,Dat zou de verkoop al een stuk naar beneden moeten brengen”, stelt een woordvoerder.

Naast een supermarktenverbod is statiegeld een andere oplossing, stelt Clean Air Nederland. ,,Denk aan 10 cent op iedere peuk. Binnen de kortste keren zul je geen peuk meer op de grond zien liggen. Dat leerde ons het invoeren van statiegeld op blikjes onlangs. Veel effectiever en goedkoper dan controle en boetes”, aldus de organisatie. Opruimorganisatie TrashUre Hunt is het hiermee eens. ,,Er komt hierdoor een financiële prikkel om de filters niet op de grond te gooien, maar netjes terug te brengen”, zegt Ralph Groenheijde van TrashUre Hunt. De staatssecretaris heeft al laten weten weinig voor dit plan te voelen. Groenheijde zucht: ,,Ja, wat wordt dan het plan? Die filters moeten écht uit de natuur en als dat lukt met een beloning, waarom niet?”