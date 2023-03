Woensdag weer treinverkeer tussen Den Bosch en Eindhoven, ook bevers waren actief onder spoor

Dat meldt ProRail dinsdagmiddag. Ook de dassengangen onder de rails in Vught zijn afgesloten. De gaten zijn zodoende volgens ProRail allemaal gedicht en het spoor is zowel in Esch als in Vught weer hersteld. ,,We zijn momenteel bezig met de afronding van de werkzaamheden. We leggen bijvoorbeeld een graafwerend gaaswerk om te voorkomen dat de das terugkeert. Daarna maken we het ballastbed weer stevig en compact met een zogenoemde ‘stopmachine’.”

Bever

Goederenvervoer kan dinsdagavond alweer over het spoor. Woensdag wordt de normale dienstregeling opgestart. ,,We zijn tijdens de werkzaamheden in Esch en Vught geen dassen tegengekomen. We mogen aannemen dat ze inmiddels op een andere plek leven. Bij nadere inspectie in Vught zagen we dat een aantal van de gangen daar niet door de das waren gegraven, maar door de bever. Ook dat is een beschermde diersoort. We zijn hier op dezelfde wijze mee omgegaan als bij de dassen.”

Das op 40 plekken in Nederland

Nederland is voorlopig nog niet van de das af. Op minstens veertig plekken zouden dassen zitten rondom het spoor. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Spoor) wil daarom met de spoorbeheerder naar een permanente oplossing zoeken. Zij ‘betreurt het ten zeerste’ dat zo’n 50.000 reizigers per dag getroffen werden door het stilleggen van het treinverkeer tussen Den Bosch en Boxtel. In een Kamerbrief zei ze met alle betrokken partijen te zoeken naar een structurele oplossing.

Hier in Nederland leeft de das. Tekst gaat verder onder kaartje.

De spoorproblemen bij het Friese Molkerum zijn overigens nog niet verholpen. De NS meldt dat de verstoring in de dienstregeling nog zeker duurt tot en met zondag 23 april. De Brabantse dassenproblemen ontstonden vorige week dinsdag. John Voppen, CEO ProRail, meldt dat hij alle aannemers en andere betrokken partijen dankbaar is voor het snelle werken.

Volgens ProRail was de dassenburcht op de route Den Bosch-Eindhoven al zeker een jaar in beeld. Zekerheidshalve mochten treinen er slechts 80 kilometer per uur rijden, later werd dat zelfs 40 kilometer per uur.

