Woeste demonstranten openen online klopjacht op undercoveragenten: 'Dit is ronduit schandalig’

politiebonden boosOp sociale media is vandaag een klopjacht ontstaan op enkele politieagenten die vanmiddag in burgerkleding bij het boerenprotest in De Bilt aanwezig waren. Demonstranten roepen elkaar op om beelden van de agenten zoveel mogelijk te verspreiden om op die manier hun identiteit te achterhalen. Politiebonden reageren furieus. ,,Dit is ronduit schandalig.”

Rond het boerenprotest in De Bilt zijn vanmiddag vijf mensen opgepakt. Volgens de politie probeerden ze de demonstratie, die verder rustig verliep, te verstoren. Ze maakten zelf geen deel uit van de betoging.

Undercover

Net als bij de ongeregeldheden in Den Haag maakte de politie vanmiddag gebruik van ‘stillen’, een bekende tactiek van de aanhoudingseenheid van de politie. ‘Stillen’ zijn politieagenten en rechercheurs in burger die met hun houthakkershirts, petjes en hippe sneakers bijna niet te onderscheiden zijn van de doorsnee relschopper.

Zodra de situatie uit de hand dreigt te lopen, voegen deze agenten zich in de menigte en proberen ze de allergrootste herrieschoppers uit het veld te halen. Hiermee hoopt de politie belangrijke pionnen uit te schakelen en de rust terug te brengen.

Schandalig

Op de Facebookpagina’s van diverse actiegroepen circuleren nu video’s en foto’s van enkele undercoveragenten in De Bilt, met daarbij de oproep om deze zoveel mogelijk te verspreiden. De agenten staan herkenbaar in beeld, van sommigen zijn zelfs al andere foto’s verspreid.

Het doel van de verspreiders is om de identiteit van de agenten te achterhalen, zodat ze bij een volgende demonstratie makkelijker herkend kunnen worden. Onacceptabel, vinden de politiebonden. ,,Dit is iets waar de korpsleiding streng naar moet kijken”, stelt Hans Schoones, voorzitter van politiebond ANPV. ,,Het kan en mag niet zo zijn dat de persoonlijke levenssfeer van onze agenten, die gewoon hun werk doen, zo wordt aangetast. Ronduit schandalig en zeer bedreigend voor onze rechtsstaat. Laten we hopen dat Grapperhaus zich hierover uitspreekt.”

Volledig scherm Naar schatting kwamen er zo'n 1500 mensen op het boerenprotest af. © Mick Tinga

Problemen bij thuisfront

Albert Springer, bestuurder van de Nederlandse Politiebond, is eveneens op de hoogte van de online heksenjacht. Hij spreekt van een trieste ontwikkeling. ,,Je ziet tegenwoordig zelfs dat er namen en adressen van onze agenten worden verspreid. Dat is walgelijk en heeft zelfs verregaande gevolgen. Er zijn bij ons al verhalen bekend dat er problemen zijn ontstaan bij het thuisfront van de agenten, met een slecht slapende moeder en kinderen. Dat kan toch niet? Er gaat in deze samenleving iets totaal niet goed.”

Op een van de beelden is te zien dat een betoger de undercoveragenten met een camera confronteert. ,,Jullie zijn undercovers, niet? Waren jullie de vorige keer ook in Den Haag?” De undercoveragenten, die de man doorverwijzen naar de voorlichting van de politie, bevestigen dat ze van de politie zijn. Op sociale media krijgen ze een enorme lading negatieve reacties over zich heen.

,,Dat ze worden neergezet als landverrader of NSB'er, daar kan ik met mijn verstand niet bij”, verzucht Springer. ,,Het is werkelijk schandalig. Wij als politiebond nemen afstand van dit soort teksten.” Undercoveragenten worden volgens Springer al meer dan twintig jaar in Nederland ingezet. ,,Als mensen vragen hebben over deze tactiek, dan zijn wij best bereid die te beantwoorden en mensen voorlichting te geven. Maar ga die mensen alsjeblieft niet aan de schandpaal nagelen. Dat is zo ongepast.”

Belangrijk werk

Het politiekorps Midden-Nederland, dat vandaag de woordvoering deed over het boerenprotest in De Bilt, wilde vanavond niet reageren. De landelijke politie laat weten de beelden nog niet gezien te hebben. ,,Daar kunnen we dus nog geen officiële reactie op geven. Maar in algemene zin kunnen we zeggen dat agenten in burger ervan bewust zijn dat ze gefilmd kunnen worden. Daarbij wil ik benadrukken dat deze agenten niet zomaar worden ingezet. Ze verrichten zeer belangrijk werk om de veiligheid van iedereen te garanderen.”

Uit privacyoverwegingen is besloten om de beelden van de undercoveragenten niet te delen

Undercoveragenten voeren weer actie Leden van de politiedienst Observatie en Techniek (O&T) in Zeeland en West-Brabant voeren deze week actie voor een passend salaris. Vandaag sloten de undercoveragenten in Rotterdam zich aan bij de actie, meldt politievakbond ACP. De dienst O&T, die bestaat uit elf eenheden verspreid over het land, houdt zich onder meer bezig met het observeren van verdachten en het plaatsen van peilzenders en afluisterapparatuur. De acties, die vorige week begonnen in Midden-Nederland en Oost-Nederland, zijn niet voor publiek zichtbaar. De undercoveragenten houden zich tijdens de acties alleen nog maar bezig met bureauwerk, zegt de vakbond. Alleen bij levensbedreigende situaties maken ze een uitzondering. Het conflict met de werkgevers draait onder meer om weggevallen onkostenvergoedingen voor de medewerkers, die ook meer erkenning en waardering voor hun werk vragen. Recherche en het Openbaar Ministerie doen al jaren een groeiend beroep op de dienst, stellen de actievoerders.

