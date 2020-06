Woeste horeca trekt stekker uit overleg met kabinet

Syrische terreurver­dach­te opgepakt in Fries azc

15:12 In het asielzoekerscentrum Balk in Friesland is een 24-jarige terreurverdachte uit Syrië aangehouden. De man zou in 2015 en 2016 lid zijn geweest van de terroristische organisatie Ahrar Al-Sham. Hij blijft de komende twee weken vastzitten, zo heeft de rechter-commissaris vandaag bepaald.