Woeste stichting zat zélf fout bij mislukt laatste afscheid van stervende man

De Stichting Ambulance Wens Nederland biedt haar excuses aan tegenover het personeel van woonzorgcentrum Rehoboth in het Zeeuwse Goes. De stichting erkent dat ze het personeel er eerder deze week ten onrechte van betichtte niet te willen meewerken aan de laatste wens van een stervende man om zijn vrouw nog één keer te zien.

De vrouw woont in Rehoboth. Haar terminaal zieke echtgenoot en zij hadden eerder deze maand al twee keer afscheid genomen, waaraan Rehoboth ook had meegewerkt. Afgelopen maandag wilde de man plotseling zijn vrouw nog een laatste keer zien, maar toen Ambulance Wens met hem voor de deur stond bij Rehoboth, kregen ze te horen dat er eerst even overleg moest worden gepleegd met een arts. De vrouw moest namelijk eigenlijk nog enkele dagen in quarantaine verblijven na het vorige bezoek. De medewerkers van Ambulance Wens wachtten de uitkomst niet af en vertrokken, waarna de stichting dezelfde dag een felle klacht over Rehoboth op Facebook plaatste.

‘Oprechte excuses aan directie en zorgverleners’

Gisteravond is de stichting daar op teruggekomen. Nadat de boze Facebook-post donderdag al werd verwijderd, heeft Ambulance Wens Nederland gisteravond een nieuwe post geplaatst, waarin ze duidelijk maakt dat ze fout zat. ,,Stichting Ambulance Wens is buitengewoon betrokken bij mensen in de laatste fase van hun leven en wij hebben ons door die betrokkenheid en uit emotionele frustratie laten meeslepen. Wij bieden onze oprechte excuses aan directie en zorgverleners werkzaam bij Rehoboth die wij ten onrechte in een verkeerd daglicht hebben geplaatst”, schrijft de stichting.

Zorgkoepel Cedrah, waaronder Rehoboth valt, laat op zijn website weten, blij te zijn met de excuses. ,,We waarderen het dat we dit nare voorval op deze manier kunnen afsluiten en hopen dat de zorgmedewerkers het incident kunnen vergeten en vergeven. Daarnaast wensen we de vrijwilligers van stichting Ambulance Wens alle goeds toe voor de belangeloze inzet voor immobiele en terminale patiënten. Afsluitend willen we de betrokken familie van harte sterkte toewensen in deze moeilijke periode.”