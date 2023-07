Wolf die Drentse schapenboer beet en werd doodgeschoten was een jong mannetje

met stelling Drentse schapen­boer gewond geraakt door aanval van wolf, dier doodgescho­ten

Een wolf heeft vanochtend rond 07.00 uur een schapenboer in Wapse (Drenthe) gebeten toen de man het dier wilde wegjagen. Hij deed dit omdat zijn schapen werden aangevallen. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een wolf een mens heeft aangevallen sinds het dier weer in Nederland is.