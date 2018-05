Wolf lijkt zich definitief te vestigen in Drenthe

De afgelopen jaren werden in het oosten van het land en in Groningen, herhaaldelijk wolven waargenomen die vanuit Duitsland in Nederland een kijkje kwamen nemen. Vorige week werd er voor het eerst in twee eeuwen een gezien in Friesland.

Lijden

Schapenhouders in Nederland zeggen te lijden onder de aanwezigheid van wolven. Uit onderzoek is gebleken dat schapen op verschillende plekken in Nederland het slachtoffer zijn geworden van een wolf. Natuurorganisaties doen onderzoek. Het is niet altijd meteen duidelijk of schapen het slachtoffer worden van wolven of van loslopende honden.