Wolf op de Veluwe gesignaleerd

Op de Veluwe is een wolf gesignaleerd. Dat meldt de provincie Gelderland vandaag via een persbericht. Op basis van fotomateriaal hebben wolvenexperts bevestigd dat het inderdaad om een canis lupus gaat.

Het is dit jaar voor de derde keer dat er met zekerheid een wolf is gesignaleerd in Nederland, meldt Wolven in Nederland. De provincie heeft terreinbeheerders gevraagd meer sporen te zoeken van de wolf. Bijvoorbeeld op beelden van wildcamera's.



Mensen die de wolf gezien hebben, wordt gevraagd melding te maken via de website van de organisatie. Waar het dier precies gezien is, is niet bekendgemaakt. Omdat de provincie bang is dat mensen een heksenjacht op de wolf beginnen, wordt de foto van het dier niet openbaar gemaakt.

Natuur

Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde van de provincie, is blij met de komst van de wolf. ,,Het betekent dat de natuur er zo goed aan toe is, dat de wolf hier kan leven. Aan de andere kant kan ik me ook voorstellen dat mensen bang zijn dat de wolf hun kippen of schapen gaat opeten.’’

Volgens Leo Linnartz van Wolven in Nederland hebben meerdere mensen de wolf waargenomen en hiervan melding gedaan. ,,Op maandag hebben we foto's binnengekregen. Die hebben we zelf bekeken en gedeeld met experts van het Lupus Institut in Duitsland. We komen tot de conclusie dat het inderdaad om een wolf gaat.’’

Illegale jacht

De wolf is waarschijnlijk afkomstig uit Duitsland. Vlak over de Grens in Duitsland leven verschillende wolvenroedels. Naar schatting leven er in heel Duitsland zo'n 300. Europees gezien geldt de wolf als een beschermd roofdier. Toch wordt er in Duitsland regelmatig illegaal op het dier gejaagd. Natuurorganisaties lieten eerdere weten dat deze activiteiten de wolf mogelijk uit Nederland zouden houden. Tot nu.

Hoewel de kans klein is dat mensen de wolf tegenkomen op de Veluwe, raadt de provincie aan afstand te houden. Ook wordt aangeraden honden aan de lijn te houden.