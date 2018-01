Woning niet beschoten, maar bekogeld met jeu-de-boulesballen

De politie ontving, om tien over half één, melding van een mogelijke schietpartij aan de Florijnruwe. Van schoten bleek echter geen sprake. Wel waren de ramen van het huis bekogeld met twee jeu-de-boulesballen, schrijft nieuwssite 1Limburg.



Het nachtelijke incident vloeit voort uit een ruzie in de relationele sfeer, meldt de politie. In verband met de vernieling zijn kort erna, elders in de stad, een 32-jarige man en een 30-jarige vrouw in hun auto aangehouden.