Woningbrand in Duiven: Het droomhuis van Jan en Lenie kwam nooit af

video Student die ROC op stelten zette met nepwapen ‘was bezig met schoolop­dracht’

18:36 Het bleek een gigantisch misverstand. Terwijl de politie gisteren in de veronderstelling verkeerde dat op het ROC in Nijmegen een schietpartij dreigde, bleek in werkelijkheid dat leerlingen scenes uit het populaire computerspel Grand Theft Auto naspeelden. Volgens de studenten ging het om een schoolopdracht. Iets wat de school met klem tegenspreekt. De politie meldt op haar beurt dat de 25-jarige jongeman die werd aangehouden erg veel geluk heeft gehad.