Woningen Friesland ontruimd om explosief

Na 6 jaar in het asiel heeft Murdock eindelijk een nieuwe baas

15 oktober Nog nooit zat een hond zo lang in het Dierenopvangtehuis De Bommelerwaard in Bruchem als Murdock. Bijna zes jaar lang zag hij talloze honden en katten komen en gaan, tot hij eind september eindelijk zelf werd geadopteerd. Dit tot grote vreugde van nieuwe baas Jaap de Vries, maar na een samenzijn van zes jaar doet het zeker pijn bij zijn vorige verzorgster, Regina. "Het is dat het geen echte man is, anders was hij perfect geweest!"