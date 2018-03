Woonbond: Corporaties maken flink winst op sociale huurwoning

Volgens de Woonbond raken steeds meer huurders hierdoor financieel in de knel. Een half miljoen huurders zou inmiddels moeite hebben om naast de huur de meest basale kosten voor levensonderhoud op te brengen. ,,Het is onverteerbaar dat huurders met armoede kampen terwijl er zulke winsten worden geboekt", aldus directeur Ronald Paping.



Voorzitter Marnix Norder van Aedes, de vereniging van de woningcorporaties, laat weten dat de corporaties nog miljardeninvesteringen te wachten staan: in nieuwe woningen, verduurzaming van het huidige bestand en huurmatiging. ,,Wij willen ook best lagere huren en winst is voor ons geen doelstelling op zich. Dat gezegd hebbende boeken we inderdaad een positief resultaat en zien we tegelijk dat mensen moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen."