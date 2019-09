Woonboot van Wim en Michaela uit Blokzijl zinkt tijdens hun vakantie: ‘We zijn alles kwijt’

Van misbruik verdachte zwemleraar (21) Arnhem maakte al eerder slachtof­fers

11:04 De van misbruik verdachte leerling-zweminstructeur van de Arnhemse zwemclub Neptunus heeft een zedenverleden. In de zomer van 2012 werd hij opgepakt voor seksueel misbruik van vier jongens in Rotterdam. Ouders van de slachtoffers in Rotterdam stellen dat de zedenzaak in Arnhem wellicht voorkomen had kunnen worden.