Wooncomplex Den Bosch ontruimd na gaslek: ‘Het was een beetje paniekerig'

LIVE | 1 op 5 besmette verpleeg­huis­be­wo­ners sterft ondanks vaccin; rechter wijst eisen Viruswaar­heid af

De G7-gezondheidsministers houden maandag een spoedberaad over de omikronvariant die in steeds meer landen is opgedoken. Ondertussen maant Zuid-Afrika de wereld tot kalmte, nu steeds meer landen hun grenzen sluiten. De symptomen zijn tot nu toe mild en niet ernstig, zeggen artsen. Lees het laatste nieuws in dit liveblog. Oudere berichten vind je hier.

12:07