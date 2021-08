Wordt de Grand Prix alsnog afgelast? Voor stikstofstrijder Johan Vollenbroek nadert uur U

‘Zomerse avond’ op camping eindigt in watersnood, en in verwijten

22 augustus ,,Dit is levensgevaarlijk”, riepen de gasten. De sluizen van de hemel stonden open zaterdagavond, en ‘t Hemeltje was de dupe. In de hoosbui die over Midden-Brabant trok plensde het water de kantine op de Esbeekse camping De Spaendershorst in. Door het dak heen. De dag erna regent het verwijten.