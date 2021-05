Wordt een drie jaar durende brugklas het ‘nieuwe normaal’? Deze school kan niet wachten

In het lokaal van zogenoemde ‘stamgroepleider’ Nicole Goris (50) van Jenaplanschool Zonnewereld in het Utrechtse Vleuten staan de stoeltjes keurig op tafel. Het is meivakantie. Goris en schoolleider Coen de Hoop hadden gehoopt achter de schermen nog stilletjes door te kunnen werken aan de nieuwe school van Stichting PCOU Willibrord, maar door het recente rapport van de Onderwijsraad werd hun plan ineens actueler dan ooit. En dus besloten ze er nu mee naar buiten te treden.