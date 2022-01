Worstkapjes, selfies en Blokkeerfriezen: dit is de Elfstedentocht van 4 januari 2022

05.30 uur

Nog nooit keken zoveel Nederlanders op dit tijdstip naar de televisie, maar van alle kijkers is de marketingdirecteur van Unox het gelukkigst. Zie ze daar trappelen voor de start, de driehonderd wedstrijdrijders in de Elfstedenhal. Op en top voorbereid, maar vrijwel allemaal vergeten een mondkapje in hun tas te stoppen. Medewerkers van Unox delen daarom ‘worstkapjes’ uit voor de hal. Zonder merknaam van Unox - dat mag niet van de Vereniging De Friesche Elf Steden - maar wel met de afbeelding van een dampende rookworst, horizontaal op het kapje afgedrukt. ‘Dat kan alleen maar Unox zijn’, adverteert de worstenfabrikant de komende dagen overal, van bushokjes tot op krantenpagina’s.



Dat de 16de Elfstedentocht vandaag, op de dag af 25 jaar na de vorige, kan doorgaan, is een regelrecht wonder. De eerste Tocht der Tochten ooit tijdens een pandemie. Vanaf het moment dat het streng begon te vriezen, een week of drie geleden, werd vooral buiten Friesland koortsachtig gespeculeerd over het al dan niet doorgaan van een tocht in coronatijd. Wat niet hielp: Diederik Gommers die de ene dag bij Op1 zei dat hij geen enkel gevaar voor de volksgezondheid zag en de volgende dag aan tafel bij Beau verklaarde een Elfstedentocht juist te beschouwen als een ‘potentieel superspreadevenement’.



Het dagelijkse Elfstedenjournaal van Herman van der Zandt kreeg op een bepaald moment trekken van het Sinterklaasjournaal. Stress en misverstanden alom, behalve bij Wiebe Wieling, de voorzitter van de Elfstedenvereniging. ,,Als het kan, dan kan het’’, is zijn oneliner in het dagelijkse gesprek met Van der Zandt, de laatste dagen via een Zoom-verbinding, omdat de presentator in quarantaine zit. Hij had een ‘ticht kontakt’, Fries voor ‘close contact’, met iemand die positief was. Dat bleek Erben Wennemars te zijn, de oud-schaatser die de afgelopen drie weken in 121 verschillende programma’s te zien was. De zelftest van Wennemars die positief bleek, werd inclusief de daaropvolgende hysterische huilbui, rechtstreeks uitgezonden in het tijdelijke televisieprogramma van Matthijs van Nieuwkerk, Matthijs Schaatst Door.