Wraakporno-slachtoffer Chantal: Nieuwe wet voelt als mijn overwinning

Wraaklustige ex'en die seksueel getinte foto's of video's van iemand verspreiden via social media, zijn voortaan strafbaar bezig. Dat staat in het regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De nieuwe wet voelt als een overwinning voor de 24-jarige Chantal uit Werkendam, een van de bekendste slachtoffers van wraakporno in ons land.

,,Het is hoog nodig dat wraakporno als zelfstandig strafbaar feit wordt opgenomen in het wetboek van strafrecht. We leven niet meer in het stenen tijdperk, maar in een tijd waarin we dagelijks met moderne communicatiemiddelen bezig zijn.”

Quote Je kunt met slechts een paar drukken op de knop iemands leven verwoesten Thomas van Vugt Op dit moment kunnen slachtoffers van wraakporno, zoals Chantal, vermeende daders expliciet aanklagen voor smaad en laster. Wetgeving die achterhaald en allesbehalve passend, vindt Thomas van Vugt, de raadsman van Chantal. ,,Daders krijgen vrijwel altijd uitsluitend een geldboete opgelegd. Dat weegt totaal niet op tegen de ernst van het misdrijf. Bovendien hebben we de afgelopen jaren, in onze jacht naar de dader, onvoorstelbaar veel tegenwind gekregen, deels door deze beperkte wetgeving.”



Volgens het kabinet grijpt het verspreiden van wraakporno, waarbij mensen seksfoto's of -filmpjes op internet zetten om wraak te nemen op hun ex, 'diep in de persoonlijke levenssfeer’ van de slachtoffers. Daarom wordt het, op initiatief van de ChristenUnie, in de toekomst als zelfstandig delict strafbaar gesteld.

De strafmaat is nog niet bekend, maar als het aan Van Vugt ligt staat er een hoge gevangenisstraf tegenover. ,,Je kunt in deze tijd met slechts een paar drukken op de knop iemands leven verwoesten. Daar moeten mensen zich bewust van zijn. Hopelijk schrikt een hoge celstraf af."

Politieke balletje

Volgens van Vugt is de inmiddels 24-jarige Chantal ongelofelijk trots op het feit dat wraakporno waarschijnlijk op korte termijn wordt opgenomen in het wetboek van strafrecht. ,,Door haar en het kort geding tegen Facebook is het politieke balletje gaan rollen. Hiervoor is ze in 2015 in de openbaarheid getreden: om niet alleen haarzelf maar juist ook toekomstige slachtoffers van wraakporno te helpen. Dat is haar nu gelukt en dat is geweldig. Ze is ongelofelijk blij en trots dat ze dit in haar eentje voor elkaar heeft weten te boksen."

Tot op de dag van vandaag is de dader van het verspreiden van Chantals seksfilmpje nog niet gepakt. ,,We realiseren ons dat het een moeilijk verhaal gaat worden”, erkent Van Vugt. ,,Het onderzoek loopt formeel nog, maar de kans dat er nog concrete daderinformatie gaat komen is klein. Dat wringt natuurlijk bij Chantal, maar het gaat gelukkig weer helemaal goed met haar. En uit deze plannen in het regeerakkoord put ze ook weer moed uit.”

Verboden